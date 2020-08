Inter: Conte, il gap con la Juve è ancora importante

(ANSA) – BERGAMO, 01 AGO – “Il gap c’è, esiste con la

Juventus e secondo me è ancora importante. C’è poco da dire.

Dobbiamo essere intelligenti a capire, a non passare da stati

depressivi a euforia eccessiva”. Così Antonio Conte, al termine

del campionato chiuso dalla sua Inter al secondo posto a un

punto dai bianconeri. “In questo momento la Juve ha una

struttura, in campo e fuori, molto migliore. Ora le altre stanno

cercando di lavorare – ha detto a Dazn Conte -. “E’ stata

un’annata molto dura, molto difficile per me, sotto molti punti

di vista, anche personali. Ora dobbiamo finire l’anno nel

migliore dei modi. Poi è giusto che tutti quanti faremo delle

valutazioni per l’anno prossimo”. (ANSA).



