Inter: Conte, non siamo ancora una grande squadra

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “Non siamo una grande squadra, oggi:

dobbiamo fare molta strada per diventarlo”. E’ piu’ arrabbiato

per il primo tempo che soddisfatto per la vittoria in rimonta

della sua Inter, Antonio Conte, dopo il 4-2 al Torino. “Una

grande squadra puo’ lasciare all’avversario situazioni come

queste una volta, non cosi spesso. Sono 12 partite che ci

troviamo in questa situazione – ha aggiunto a Sky il tecnico

nerazzurro – Forse certi giudizi entusiasti, definirci spesso

protagonisti, possono averci illuso e creato problemi”. (ANSA).



