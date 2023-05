Inter: Farris, era un’occasione da non perdere

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 MAG – Finale di partita senza voce per il

tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che non ha potuto così

presentarsi alle classiche interviste post-gara dopo il successo

contro il Sassuolo. Davanti alle tv si è presentato così il suo

vice, Massimiliano Farris. “Il messaggio di Simone su questa

partita era chiaro, era un’occasionissima da non perdere viste

le partite pesantissime – ha detto intervistato da Sky Sport –

Il calendario non è ottimo, vediamo, ora semifinale di ritorno,

poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Appena finita la partita

di Champions il segnale era quello, i risultati degli altri ci

hanno dato l’ulteriore occasione e siamo stati molto bravi

oggi”.

“È la miglior Inter di Inzaghi? C’è stato un lungo periodo

anche l’anno scorso dove abbiamo giocato molto bene. Viviamo su

un filo sottile di equilibri tattici, fatichiamo a saltare

l’uomo uno contro uno fino a Lukaku, a volte in maniera

eccessiva abbiamo perso equilibrio. Non ci sta perdere 11 gare,

ma abbiamo fatto anche altri percorsi e ora abbiamo messo a

posto anche la corsa Champions”, ha concluso Farris. (ANSA).



