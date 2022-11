Inter: Inzaghi, con la dirigenza il rapporto è ottimo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 NOV – “Le parole di Marotta dopo il ko

con la Juve? Io ero molto dispiaciuto per la sconfitta di

domenica. La pressione ce l’ho da quando giocavo e da quando

alleno, con la dirigenza c’è un ottimo rapporto. Nelle vittorie

e nelle sconfitte, tutti analizzano bene e sono molto

trasparenti e diretti. Se devono dirti una cosa te la dicono

chiaramente”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi

intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.

“Dopo lo svantaggio fortuito la squadra è rimasta in partita,

ha dato ottime risposte. Abbiamo vinto cinque delle ultime sei

gare, in campionato siamo tutte lì a parte il Napoli che sta

tenendo un super cammino. Dobbiamo andare avanti partita dopo

partita, non guardare la classifica e migliorare sempre – ha

aggiunto -. Ho visto i ragazzi consapevoli dopo la sconfitta con

la Juventus, che ci ha fatto malissimo. Li ho visti molto

concentrati, abbiamo preso un gol fortuito ma avevo fiducia che

avrebbero sistemato tutto”, ha concluso. (ANSA).



