Inter, Inzaghi: “Niente tabelle, perché il Napoli è distante”

(ANSA) – MILANO, 14 GEN – “Rimontare il Napoli? Noi abbiamo

vinto otto delle ultime 10 partite, pareggiando a Monza e

perdendo contro la Juventus. Il Napoli è troppo distante, non

dobbiamo fare tabelle, ma guardare di partita in partita,

sperando di avere più giocatori possibili e rotazioni ampie”. Lo

ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, intervistato

da Sky dopo la vittoria contro il Verona.

“Un successo utile anche mentalmente? Assolutamente sì.

Venivamo dai 120′ in Coppa Italia, ma siamo rimasti lucidi,

segnando subito – ha aggiunto Inzaghi -. Poi, malgrado un po’ di

nervosismo per il secondo gol che non arrivava siamo rimasti

compatti senza soffrire molto anche contro un Verona che

sapevamo poteva portarci insidie”.

Ora la testa va alla sfida di mercoledì in Supercoppa

Italiana contro il Milan. “Penso che Brozovic e Handanovic non

recupereranno, Lukaku lo valutiamo di giorno in giorno. Vediamo

come risponderà sul campo dopo questo problema che lo

infastidisce”, ha concluso Inzaghi. (ANSA).



