Inter: Inzaghi, scudetto? Dobbiamo continuare così

(ANSA) – MILANO, 21 NOV – “Scudetto? Dobbiamo continuare

così, sappiamo di avere un percorso importante davanti. In testa

abbiamo la Champions, perché è da tanti anni che l’Inter merita

di andare avanti. Mercoledì abbiamo una grande occasione, in un

momento particolare della stagione. Abbiamo lasciato qualche

punto, perché la Champions per noi è importante”.

Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato

da Dazn dopo la vittoria contro il Napoli. “Era una partita

chiave per il nostro campionato. Ma ora quella più importante è

fra tre giorni – ha proseguito -. Ai ragazzi l’ho nascosto,

mercoledì abbiamo un’altra partita importantissima. Ho fatto i

complimenti ai ragazzi, perché abbiamo battuto una squadra

fortissima, tra tante difficoltà e qualche nostro errore.

Abbiamo sofferto, come è giusto che sia contro una squadra forte

come il Napoli. Venivamo da partite non vinte per un soffio,

normale un po’ di timore”. (ANSA).



