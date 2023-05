Inter: Inzaghi, “Soddisfatto ma ora serve riposare”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 27 MAG – “Sono molto soddisfatto, ho fatto i

complimenti al gruppo perché stasera era la partita più

importante di queste 18 partite in 57 giorni. Dovevamo preparare

l’Atalanta in due giorni, giovedì ho lasciato andare i ragazzi a

casa perché erano molto stanchi dopo la finale, siamo tornati

alle cinque e mezza. Abbiamo ascoltato poco e lavorato

parecchio, sono soddisfatto”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la vittoria contro

l’Atalanta.

“Ora dobbiamo riposare, abbiamo speso tanto e dobbiamo essere

bravi a recuperare energie e qualche infortunato. Stasera ha

avuto qualche problemino D’Ambrosio, ma sono cose normali;

speriamo di avere questi ragazzi disponibili per la finale – ha

aggiunto -. Lukaku o Dzeko con il City? Mancano due settimane,

si faranno scelte per il bene della squadra. In queste partite

si sono alternati Lautaro, Lukaku e Dzeko, come abbiamo fatto

per gli altri elementi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di staff,

poi l’impegno dei ragazzi è stato encomiabile. Loro sono la

squadra più forte del mondo, che partirà favorita ma noi abbiamo

messo tutto per questa finale e ce la giocheremo con tantissima

fiducia”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte