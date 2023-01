Inter: Inzaghi “Supercoppa a Verona la squadra migliore”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 GEN – “Sappiamo cosa ci aspetterà a

Riyadh nella Supercoppa contro il Milan: conosciamo l’importanza

di quella partita per noi, per la società e per i tifosi, ma

domani giochiamo con il Verona. Andrà in campo la miglior

squadra possibile: abbiamo degli acciacchi che stiamo

monitorando ogni giorno, ma domani andrà in campo una squadra

super competitiva”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone

Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro

il Parma.

“Troviamo un avversario che si è ripresentato dopo la sosta

in ottime condizioni, sarà una partita intensa, ma in queste

partite ho visto la squadra molto concentrata e motivata.

Dobbiamo guardare a noi: negli ultimi tre mesi abbiamo avuto un

rendimento costante, ma sappiamo e so che tutti quanti dobbiamo

migliorare cercando di eliminare degli errori che a volte

condizionano le gare”, ha concluso Inzaghi. (ANSA).



—

