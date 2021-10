Inter-Juve, Moratti: “Il rigore ha rovinato la partita”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Non so se definirlo un ‘rigorino’,

certamente la situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita.

Non mi è parso che, dopo 7′, ci fosse una scoperta incredibile

da sovvertire una situazione. Mi pare una decisione che ferisce

un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello. Di

principio gli arbitri lasciano giocare durante la partita, anche

se a volte non succede: penso ai ‘rossi’ di Bologna, in cui ci

sono picchi di severità improvvisa. Il rigore ha cambiato la

sfida, non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a

intervenire eccessivamente”. Così Massimo Moratti, a Radio

anch’io lo sport, su RadioRai. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte