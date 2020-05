Inter, la ripresa degli allenamenti slitta a mercoledì o giovedì

L’Inter riprenderà gli allenamenti mercoledì o al massimo giovedì. Il club nerazzurro, che aveva inizialmente previsto la riapertura di Appiano Gentile domani, svolgerà invece i controlli medici ai giocatori seguendo le linee guida diffuse oggi dal governo e, una volta ultimate, riprenderà l’attività nel centro sportivo.

Si procede più lentamente, invece, in casa Milan. Il centro sportivo di Milanello resta chiuso e domani i giocatori e lo staff inizieranno uno screening medico in alcune cliniche. Il Milan, spiegano fonti del club, farà eseguire gli esami previsti dal protocollo ideato dal Comitato medico scientifico (esami del sangue, elettrocardiogramma e altri test di routine), mentre utilizzerà i tamponi solo quando saranno inequivocabili le autorizzazioni da parte del governo e dell’Ats locale. Servirà qualche giorno per sottoporre tutto il personale ai controlli e, se non verranno registrate anomalie, gli allenamenti potrebbero iniziare entro il weekend.

Ibrahimovic e Kessie, peraltro, devono ancora rientrare a Milano dai rispettivi Paesi, ma sono in contatto con la dirigenza per decidere il da farsi.

