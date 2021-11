Inter: Lautaro Martinez, scudetto? Passo dopo passo

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 21 NOV – “Scudetto? Passo dopo passo,

dobbiamo continuare a crescere, possiamo ancora migliorare.

L’esultanza? Ho chiesto scusa, capita di sbagliare a volte ed è

quasi un mese che non segnavo. Ma io penso solo a lavorare per

l’Inter: il problema non è se io non segno, ma se l’Inter non

vince”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez,

intervistato da Dazn dopo la vittoria per 3-2 sul Napoli. “È una

partita importante per la classifica. Nel derby meritavamo di

più. A volte il risultato non è a nostro favore ma oggi la

squadra ha fatto una partita intensa e di carattere. Correa? È

un ragazzo serio, che lavora bene, mi ha promesso di aiutarmi a

fare gol”. (ANSA).



—

