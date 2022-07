Inter;: Lukaku ad Appiano, in ritiro anche il belga

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 LUG – Romelu Lukaku inizia oggi la sua

seconda avventura all’Inter. Il centravanti belga si è

presentato intorno alle 9 ad Appiano Gentile per iniziare la

preparazione in vista dell’esordio in campionato del prossimo 13

agosto contro il Lecce. E si riforma anche la coppia con Lautaro

Martinez: pure l’argentino, insieme al connazionale Correa,

inizierà da oggi gli allenamenti con il resto della squadra al

Suning Training Centre, agli ordini di mister Simone Inzaghi.

Martedì è prevista la prima amichevole dei nerazzurri, con il

test a Lugano contro gli svizzeri padroni di casa. (ANSA).



