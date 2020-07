Inter: Marotta promuove Conte: suo lavoro si vede

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “Possibilità di recuperare la Juve?

Mancano ancora cinque partite e quindi per fare un consuntivo

definitivo c’è ancora tempo, però si può già delineare una

valutazione che non può che essere positiva, perché il lavoro di

Conte lo si vede e lo si è visto, non solo per il riscontro

della classifica e delle statistiche”. Intervistato da Sky Sport

a margine di Roma-Inter, l’a.d. della società nerazzurra Beppe

Marotta fa il punto della situazoone e promuove il suo

allenatore.

Poi parla di mercato. “Zaniolo è un giocatore sicuramente

importante, uno dei giovani più interessanti del campionato

italiano – dice Marotta -, però noi non abbiamo approcciato la

dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo. Per Dzeko

stesso discorso, anche se parlare di mercato oggi è veramente

difficile perché siamo ancora nella fase finale della stagione:

non sappiamo quali giocatori offre questo mercato un po’ atipico

e anomalo, perché ci sono ancora competizioni che devono

finire”. Marotta fa però capire che l’Inter vorrebbe tenersi

Sanchez. “Abbiamo la possibilità di conoscerlo più direttamente,

siamo contenti – sottolinea l’a.d. – ed è chiaro che su di lui

faremo delle valutazioni più mirate perché lo abbiamo a

disposizione, ne abbiamo apprezzato le qualità e quindi vediamo

quello che si può fare. Per il prossimo mercato credo che sia

giusto valutare un mix tra giocatori di una certa età, che hanno

dalla loro esperienza forte e un concetto di vittoria molto

forte, e giovani interessanti”. Nainggolan tornerà ad Appiano

Gentile? “Finirà la stagione con il Cagliari, anche se purtroppo

è infortunato quindi credo che per lui sia già terminata –

risponde Marotta -. Poi tornerà con noi e faremo delle

valutazioni che tengano conto anche di quella che sarà

l’evoluzione del mercato”.

Chiusura sull’esclusione di Eriksen: “Giochiamo ogni tre

giorni e quindi è normale che l’allenatore metta in campo la

formazione più funzionale all’avversario. Non è assolutamente

una bocciatura, ma fa parte di quel turnover che di questi tempi

è necessario”. (ANSA).



