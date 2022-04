Inter: Perisic, per scudetto serve continuare così

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 09 APR – “Se l’Inter è tornata? Sì,

speriamo. A febbraio e a marzo i risultati non sono stati

positivi, ma siamo lì, non è ancora finita e dobbiamo continuare

come fatto oggi”. Così Ivan Perisic, intervistato da Dazn,

analizza il successo dell’Inter contro il Verona. “Con il

pubblico è tutto più facile, siamo stati senza di loro per due

anni. Dopo queste due vittorie di fila, non ci sentiamo i

favoriti: abbiamo fatto bene fino a febbraio e dobbiamo

continuare così – ha continuato -. Se giochiamo, lottiamo e

corriamo come oggi non ho paura di nulla. Di nuovo attaccante?

Ho cambiato tante posizioni in carriera, a me interessa solo

giocare e vincere”. (ANSA).



