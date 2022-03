Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 21 MAR – L’Inter ha presentato un ricorso al

Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara contro il

Bologna, non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di

Covid nel club rossoblù. Lo apprende l’ANSA. Sia il Giudice

Sportivo della Lega Serie A, sia la Corte Sportiva d’Appello

della Figc, nei primi due gradi di giudizio, hanno stabilito che

la partita va rigiocata. Il club nerazzurro chiede lo 0-3 a

tavolino. (ANSA).



—

