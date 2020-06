Inter-Sassuolo, Lautaro in panchina, c’è Sanchez

(ANSA) – MILANO, 24 GIU – Inter-Sassuolo all’insegna del turnover. Come preannunciato alla vigilia, nella seconda partita del tour de force dopo la sospensione per il coronavirus, Antonio Conte decide cinque novità rispetto ai titolari di domenica scorsa, e spicca l’assenza di Lautaro, per la prima volta in panchina in campionato da fine settembre e sostituito da Sanchez. Torna titolare in Serie A dopo circa dieci mesi Ranocchia, che era stato schierato solo nelle prime due giornate, e questa sera sostituisce de Vriij al centro della difesa. Moses e Biraghi sono stati scelti le fasce al posto di Candreva e Young, mentre Borja Valero giocherà a centrocampo per far rifiatare Barella.

Diverse novità, sette, per Roberto De Zerbi, rispetto alla squadra che domenica ha perso contro l’Atalanta. Nel Sassuolo sono confermati Anche De Zerbi cambia praticamente metà della squadra che sabato è affondata contro l’Atalanta, confermando solo Consigli e tre giocatori in attacco, Berardi, Caputo e Boga, con Djuricic al posto di Defrel. (ANSA).



