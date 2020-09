(ANSA) – MILANO, 23 SET – La conferenza stampa

dell’amministratore delegato dell’Inter e del tecnico Antonio

Conte in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina e’

stata rinviata di un giorno per motivi tecnici. L’incontro via

Zoom si terrà venerdì 25 settembre sempre alle 14. (ANSA).



—

