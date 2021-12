Inter vuole 7/a vittoria di fila

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Sei vittorie consecutive in

campionato con Handanovic che non prende gol da 461 minuti. Sono

questi i numeri che hanno permesso all’Inter di prendersi

non solo la testa della classifica ma anche il titolo di

campione d’Inverno in Serie A con una giornata di anticipo.

Nell’ultima del girone di andata, i ragazzi di Inzaghi ospitano

un Torino imbattuto da quattro gare. Secondo gli esperti di

Sisal Matchpoint, l’Inter parte favoritissima, a 1,33, nei confronti dei granata,

offerti a 9,00 mentre il pareggio si gioca a 5,25. L’ennesimo

clean sheet di Handanovic è offerto a 1,90. Juric spera che

Tommaso Pobega continui il suo feeling con il gol: la quinta

rete in campionato del centrocampista si gioca a 9,00.

Il Milan, dopo la sconfitta con il Napoli, vuole ripartire da

Empoli su un campo tutt’altro che semplice vista la stagione che

stanno disputando i ragazzi di Andreazzoli. I rossoneri però,

per gli esperti di Sisal Matchpoint, vedono i tre punti a 1,75

rispetto al 4,50 dei toscani mentre per il pareggio si scende a

3,90. Empoli e Milan fanno del gioco offensivo un marchio di

fabbrica: giocandosi sempre la partita a viso aperto, un

ribaltone, in quota a 5,75, non è da escludere. Se Zlatan

Ibrahimovic rimane la stella cometa dei rossoneri, tanto che la

sua rete è offerta a 1,72 mentre un gol di testa di Olivier

Giroud si gioca a 6,00. Andreazzoli invece punta sul grande ex,

Patrick Cutrone. Il numero 9 dell’Empoli che segna ai rossoneri

è offerto a 3,50.

Il Napoli vede i tre punti con lo Spezia: il successo degli

azzurri è a bassa quota, 1,25, rispetto al 12 per i liguri di

Thiago Motta. Dopo il blitz a Bergamo, la Roma, favorita a

1,57, ospita la Sampdoria, data a 5,50, mentre la Lazio,

vincente a 1,80, vola in Laguna contro il Venezia, offerto a

4,25. La Fiorentina, dopo il pareggio con il Sassuolo, sarà

ospite del Verona: partita sul filo dell’equilibrio con i viola,

a 2,40, leggermente avanti ai gialloblù, dati a 2,90. Infine nel

derby emiliano, il Sassuolo, in quota a 2,00, è decisamente

favorito contro il Bologna, la cui vittoria si gioca a 3,60

(ANSA).



