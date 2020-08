Inter:Conte, brutti attacchi e poca protezione da club

(ANSA) – BERGAMO, 01 AGO – “Mi dispiace perché ho visto

attaccare l’Inter in maniera brutta, attacchi gratuiti nei

confronti dei calciatori e miei, non mi è piaciuto anche perché

ho visto poca protezione da parte del club”.

Così l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte in conferenza

stampa dopo la partita con l’Atalanta. “Detto questo, ci siamo

compattati ancora di più e oggi questi 82 punti, che sono

tanti, ce li gustiamo noi che lavoriamo ad Appiano – ha aggiunto

-. E’ un buon risultato che mi tengo stretto per me, i

calciatori, i magazzinieri, i massaggiatori, Oriali, le persone

che stanno sempre vicino alla squadra, ci tengo a

sottolinearlo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte