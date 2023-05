Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Daniil Medvedev vince in due set il

secondo turno degli Internazionali d’Italia, strappando il pass

per il terzo round. Battuto in due set Emil Ruusuvuori con il

risultato di 6-4, 6-2x. La partita si sarebbe dovuta giocare

ieri, ma il maltempo l’ha fatta slittare oggi sul Pietrangeli.

Il numero tre del mondo ora dovrà affrontare Bernabe Zapata

Miralles. (ANSA).



