(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Holger Rune strappa il pass per gli

ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Elimina in due

set Fabio Fognini con il risultato di 6-4, 6-2 in un’ora e

sedici minuti di gioco. Il danese ora affronterà Alexei Popyrin.

(ANSA).



—

