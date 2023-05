Internazionali: Tajani, ‘Roma capace di ospitare Expo 2030’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 MAG – “Gli Internazionali sono, insieme

alla Ryder Cup e ad altri importanti appuntamenti, la

dimostrazione che Roma è capace di ospitare grandi eventi, e

quindi di ospitare Expo 2030”. Parola di Antonio Tajani,

Ministro degli affari esteri, durante l’appuntamento ‘Vita da

campioni’ tenutosi al Foro Italico nel corso degli

Internazionali di Roma. “Il torneo di tennis al Foro Italico,

viste le tante presenze straniere, favorisce il turismo

sportivo. La politica estera italiana non la deve fare solo il

ministero, ma chiunque va a all’estero è protagonista di questa

politica, che si sviluppa anche tramite lo sport, che è un

comparto industriale importante, non è solo divertimento. E’

business, organizzazione”. Per Tajani, inoltre, valorizzare i

grandi eventi sportivi in Italia non significa solo “assecondare

i desideri dei tifosi”, ma anche “assolvere alla funzione

educativa dello sport: il campione deve insegnare al ragazzino

che si può vincere e si può perdere. Lo sport è soprattutto

valori” (ANSA).



