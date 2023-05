Internazionali: Tennis and Friends, in campo per la prevenzione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – La prevenzione è giovane, e la

pioggia non la ferma. Nonostante il meteo, è stato un successo

l’edizione speciale di Tennis & Friends, Salute e Sport che al

Foro Italico ha inaugurato stamane il Tour 2023. La

manifestazione ideata dal professor Giorgio Meneschincheri,

specialista in medicina preventiva e docente presso l’università

cattolica del Sacro Cuore che da dodici anni promuove la cultura

della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita

quest’anno si è svolta sotto lo slogan “La cultura della

prevenzione è giovane”.

Numerose le persone che hanno effettuato gli screening

gratuiti nel percorso di prevenzione “Alimentazione ,cuore e

sport”, grazie allo staff sanitario composto da cardiologi,

medici sportivi, ortopedici, nutrizionisti. Tutto coordinato

dalla Regione Lazio ASL RM 1 e coadiuvato dall’ospedale Spallanzani e dalla medicina dello sport di Sport e Salute Spa e

del Coni. Gli screening gratuiti effettuati oggi si aggiungono

alle quasi 190.000 prestazioni effettuate in questi anni. Anche

quest’anno l’evento è stato supportato dalla Croce Rossa

italiana presente con la sua postazione. La giornata si è aperta

con la visita del presidente del Coni, Giovanni Malagò che si è

intrattenuto con gli operatori sanitari. Poi anche un doppio tra

Paolo Bonolis-Filippo Volandri e Marco Tardelli-Diego Nargiso “Sono orgoglioso che Tennis and Friends sia in grado di unire

il mondo dello sport, delle istituzioni e della salute. Siamo

arrivati alla 13/a edizione e questo successo si consolida,

anche in una giornata in cui il tempo non è stato favorevole –

ha dichiarato Meneschincheri -. Il tema di quest’anno è anche

sui giovani perché i dati sull’obesità e sul sovrappeso in età

adolescenziale sono allarmanti e noi vogliamo sensibilizzare le

istituzioni ma anche la gente affinché i giovani si avvicinino

sempre di più allo sport e alla prevenzione”. (ANSA).



