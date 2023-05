Internazionali: Tsitsipas in semifinale, trova Medvedev

Condividi l'articolo

E’ Stefanos Tsitsipas l’ultimo semifinalista degli Internazionali di Roma: il tennista greco ha sconfitto Borna Coric 6-3, 6-4 e ora affronterà Daniil Medvedev in semifinale . Il russo ha battuto in due set il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-2, 6-2.

Casper Ruud stacca il pass per le semifinali del torneo di Roma battendo in due set Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6, 6-4. Sabato Ruud affronterà Holger Rune che ha eliminato Novak Djokovic.

Tra le donne, la polacca numero 1 del mondo Iga Swiatek si è ritirata, visibilmente dolorante al ginocchio destro, durante il terzo set del suo match dei quarti di finale contro la kazaka Elena Rybakina (n.6). Swiatek aveva vinto il primo set 6-2 e perso il secondo per 6-7 (3/7). Al momento del suo ritiro si era sul 2-2.

La Federazione Italiana Tennis e padel ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutti i match degli Internazionali Bnl d’Italia in programma oggi sui campi del Foro Italico per le vittime dell’alluvione dell’Emilia-Romagna e per esprimere solidarietà alle popolazioni duramente colpite.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte