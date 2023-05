Internazionali:montepremi uomini-donne,Fitp ‘presto sarà uguale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – La parità ancora non c’è ma la

Federtennis sta portando avanti l’annunciato piano triennale per

la parità del montepremi tra uomini e donne agli Internazionali

di Roma. Come ha sottolineato lo stesso presidente Angelo

Binaghi, il processo avviato quest’anno che porterà nel 2025

all’equiparazione dei montepremi di uomini e donne (oltre 8

milioni di euro per ciascuno) “è iniziato nel 2008, quando

realizzammo il nostro canale televisivo Supertennis, proprio per

dare al settore femminile la dignità e il rispetto del

maschile”.

Il caso è riemerso dopo che della questione si è occupata la

stampa internazionale, in particolare il New York Times che ha

riacceso i riflettori sulla “enorme” disparità di prize money

tra tabellone maschile e femminile: la federazione ha ribadito

quanto già affermato in occasione della presentazione dell’80/a

edizione del master romano: ossia che c’è un piano triennale per

pareggiare entro il 2025 i montepremi di donne e uomini. Lo

dimostrano i dati: nel 2022 quello femminile era di 2.828.000,

mentre quest’anno è di 3.572.618, con un aumento di oltre

700mila euro. Insomma, è vero che i 4 Slam da tempo hanno lo

stesso montepremi, e lo stesso si può dire per molti Masters

1000, ma anche Cincinnati e Toronto/Montreal non sono ancora

giunti all’equiparazione dei prize money. L’impegno della FITP

con ATP e WTA è preso, non ci saranno ripensamenti e l’obiettivo

dell’upgrade verrà raggiunto anche grazie al sostegno di Bnl,

con cui la Federazione ha rinnovato la partnership fino al 2028.

A chi chiede perché non realizzare subito la parità di

trattamento, Binaghi risponde: “Noi siamo la federazione di

tutte le tenniste e tennisti, e abbiamo la necessità di

risparmiare più risorse possibili per investire nel nostro

settore tecnico femminile e maschile e spingere l’attività

sportiva nelle scuole, per dare a centinaia di migliaia di

bambini un’occasione che altrimenti non avrebbero”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte