Intesa: via libera dalla Bce all’ops su Ubi Banca

La Bce dà il via libera all’offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Il gruppo guidato da Carlo Messina incassa così il primo sì fra quelli che dovrà ottenere sull’operazione: dall’Antitrust, che ha aperto un’istruttoria sul fronte della concorrenza, e dall’Ivass per gli effetti sul mercato assicurativo, oltre che dalla Consob per quanto riguarda il prospetto informativo. L’autorizzazione preventiva arrivata dalla Vigilanza Europea è senza condizioni e nella nota con la quale Intesa dà conto dell’ok segnala in particolare che non intende avvalersi della condizione Mac, invocata da Ubi per avere le mani libere per contrastare l’operazione.

Il sì della Banca Centrale Europea riguarda l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo, pari almeno al 50% del capitale più un’azione, in Ubi, nonché per l’acquisto indiretta del controllo in IW Bank, la banca online del gruppo Brescia-Bergamo. Il tutto era stato annunciato a sorpresa lo scorso 17 febbraio in quella che è a tutti gli effetti un’ operazione non amichevole, bocciata dai principali soci di Ubi Banca. Dopo l’ok dalla Bce Intesa Sanpaolo ritiene, pur non disponendo ancora di informazioni in merito ai possibili effetti pregiudizievoli della pandemia da Covid su Ubi, che “ragionevolmente dalla pandemia non derivino effetti tali da modificare negativamente l’attività di Ubi Banca e/o la situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale sua e/o delle società del Gruppo Ubi (oltre ad analoghi effetti per l’offerta e per Intesa Sanpaolo)”.

Intesa: non includerà in Ops su Ubi effetto covid – A seguito dell’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea, Intesa Sanpaolo ritiene, pur non disponendo tuttora di informazioni in merito ai possibili effetti pregiudizievoli della pandemia da Covid su Ubi Banca, che “ragionevolmente dalla pandemia non derivino effetti tali da modificare negativamente l’attività di Ubi Banca e/o la situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale sua e/o delle società del Gruppo Ubi (oltre ad analoghi effetti per l’Offerta e per Intesa Sanpaolo)”. Di conseguenza Intesa non includerà tra le condizioni di efficacia dell’Ops la pandemia e i suoi effetti. Lo si legge iin una nota.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte