Intimidazione a Taurianova, bomba davanti deposito comunale

(ANSA) – TAURIANOVA, 06 DIC – Una bomba a mano di

fabbricazione dell’ex Iugoslavia è stata trovata a Taurianova,

nel Reggino, davanti all’ingresso di una struttura adibita a

deposito di mezzi del Comune, in particolare dell’Ufficio

tecnico e dell’Ufficio acquedotti.

L’ordigno era contenuto in un sacchetto di carta all’interno del

quale è stato trovato anche un biglietto scritto a mano di cui

non è stato reso noto il contenuto.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando

provinciale di Reggio Calabria dei carabinieri, che hanno

rimosso l’ordigno e ne stanno esaminando adesso le

caratteristiche tecniche e la presenza eventuale di impronte

digitali.

L’episodio, secondo quanto è emerso dalle prime indagini dei

carabinieri della Compagnia di Taurianova, sarebbe da collegare

ad un’intimidazione di cui si sta cercando di accertare la

matrice. (ANSA).



