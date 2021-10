Intorno al cerchio, a NY retrospettiva su Kandinsky

Condividi l'articolo









(di Gina Di Meo) (ANSA) – NEW YORK, 07 OTT – Tutto il genio di Vasily

Kandinsky in mostra al museo Guggenheim di New York. Vasily

Kandinsky: Around the Circle (8 ottobre 2021-5 settembre 2022) è

la prima mostra retrospettiva negli ultimi decenni realizzata a

New York sull’artista di origini russe naturalizzato francese.

Con oltre 80 opere dalla collezione del Guggenheim viene

raccontata tutta la vicenda artistica di colui che è considerato

il fondatore della pittura astratta.

Il titolo della mostra prende ispirazione dall’omonima opera

realizzata nel 1940: oltre a rappresentare un elemento costante

della produzione artistica, la figura del cerchio indica anche

la forma a spirale del Guggenheim di New York. “La mostra è

disposta in ordine cronologico inverso su tre rampe – ha

spiegato all’ANSA la curatrice Megan Fontanella – ossia si parte

dall’ultimo periodo, quello parigino negli anni ’40, per poi

passare alla fase del Bauhaus negli anni ’20 ed infine le prime

opere realizzate agli inizi del 20/o secolo quando si trovava a

Monaco”. E’ in questa fase che incontra Franz Marc e Paul Klee e

comincia a maturare quello stile di cui è considerato il padre,

l’astrattismo. Le opere dell’ultimo Kandinsky invece mostrano

diversi elementi di pratiche culturali e folcloristiche della

Russia e della Siberia. Un esempio eclatante è proprio l’opera ‘Intorno al cerchio’ (Around the Circle).

La curatrice ha anche spiegato che l’ultimo capitolo della

vita e della produzione di Kandinsky non rappresenta un epilogo,

bensì va visto come uno sguardo nuovo sulla sua pittura, un

qualcosa a se stante che fa emergere nuovi dettagli. “Kandinsky

– continua – si è reinventato continuamente durante la sua vita

e lo ha dimostrato anche nella sua ultima fase, quando ad

esempio ha trasferito sulla tela le diverse possibilità

espressive del colore, della linea e della forma ispirate in

parte dalla musica contemporanea”.

Oltre a Kandinsky, le prime due rampe del museo presentano i

lavori dell’artista di origini libanesi Etel Adnan. ‘Etel Adnan:

Light’s New Measure’ è la prima mostra all’interno di

un’istituzione culturale della città di New York completamente

dedicata a lei. Comprende dipinti, scritti e film. La Adnan, 96

anni, è anche attiva nel campo del giornalismo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte