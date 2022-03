Inverno al fotofinish,pioggia e neve in collina a Centro-Sud

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Festa del Papà con il ritorno di

condizioni invernali, proprio nell’ultimo sabato di questa

stagione in cui il freddo ha colpito in pratica solo il versante

adriatico e parte del Sud, la neve è stata poca e marroncina. A

dirlo sono gli esperti del sito www.iLMeteo.it, sottolineando

che in questa settimana le piste da sci di gran parte

dell’Europa si sono tinte di ocra, di color sabbia, di un rosso

scuro, insomma di un marroncino ‘caffellatte’ a causa delle

polveri del Sahara che hanno invaso il continente in modo

eccezionale: in alcune zone, in particolare sull’Europa

occidentale, il fenomeno è stato il più intenso degli ultimi 30

anni.

Ora cambia tutto proprio sul fotofinish di un inverno anomalo:

la formazione di un campo di alta pressione molto robusto e

centrato sulla Scandinavia, spinge il gelo dell’Ucraina

nuovamente verso l’Italia, configurazione che si è vista almeno

una decina di volte durante questa stagione agli sgoccioli.

Questa aria fredda continuerà a scontrarsi con la massa d’aria

marroncina del nordafrica presente sul nostro Sud: avremo ancora

piogge intense accompagnate da un calo termico di altri 3-4°C.

Gradualmente, poi, con l’ingresso delle correnti orientali,

fredde ma ‘pulite’, avremo cieli tersi e più blu in quanto la

luce del sole non sarà più bloccata o diffusa dal fitto

pulviscolo sahariano: la neve, prevista al Sud, da un primo

colore marroncino tornerà più bianca. Mattia Gussoni,

meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la neve

scenderà domani tra Calabria e Sicilia, localmente anche in

Abruzzo e Basilicata, ma si tratterà soltanto di una spruzzata;

sarà comunque un fenomeno affascinante soprattutto per la quota

bassa, intorno ai 700 metri. Infatti, le temperature per

l’Equinozio di Primavera saranno 8°C sotto la media del periodo

al Sud. (ANSA).



