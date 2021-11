Investire in Italia: forum con Bat in diretta su Ansa.it

Condividi l'articolo









La scelta di investire in Italia, la necessità di innovare e anche i nodi della tassazione: sono gli argomenti al centro del forum Ansa Incontra dal titolo “‘Investimenti e Innovazione: l’esperienza di BAT-British American Tobacco” che sarà trasmesso domani in streaming su Ansa.it alle ore 12.00. Al forum parteciperanno oltre alla presidente e ad di Bat Italia, Roberta Palazzetti anche il vice Direttore del Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari, Università Luiss, Marco Spallone e il giornalista Oscar Giannino.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte