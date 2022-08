Investite dal treno, liceo pubblica i disegni di Alessia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 02 AGO – La scuola di Alessia Pisanu, la

più piccola delle due sorelle morte domenica mattina investite

da un treno a Riccione, pubblica sul proprio sito i disegni

della ragazza. Un narciso giallo, una magnolia rosa. “Ciao

Alessia, Ci hai lasciato così, all’improvviso e senza un perché

in una bella mattina d’estate.

Siamo addolorati e smarriti per come ci hai lasciato, insieme a

Giulia che tanto amavi”, si legge sulla pagina del liceo

artistico bolognese ‘Arcangeli’ frequentato dalla 15enne di

Castenaso, come segnalato anche da quotidiani locali.

“Ti abbiamo conosciuto come una studentessa molto

vivace e sincera. Avevi appena mosso i primi passi al Liceo

Artistico e volevamo vedere espresse, nei prossimi anni, le tue

capacità grafiche e la tua intelligenza. Ti ricordiamo con i

tuoi disegni, in particolare la magnolia, un bel fiore che

doveva ancora sbocciare, come sei stata tu. Ti vogliamo bene”,

prosegue il breve testo. (ANSA).



