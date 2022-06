Investito da auto polizia, un italiano morto a Palma Maiorca

Condividi l'articolo

(ANSA) – LURAS, 02 GIU – Un giovane gallurese di 35 anni ha

perso la vita a Palma di Maiorca dopo essere stato investito da

un’auto della Polizia del posto. L’incidente è avvenuto la notte

tra mercoledì e giovedì, nella zona del Passeig Sagrera, quando

per cause da accertare un’auto delle forze dell’ordine ha

investito tre passanti. Tra loro Mario Decandia, un cameriere

con origini tra Tempio Pausania e Luras ma da anni trapiantato

nelle Baleari.

Secondo le prime informazioni il giovane aveva appena finito

il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo

dell’incidente e stava passeggiando con altri due colleghi

stranieri. All’improvviso il gruppo è stato travolto dall’auto

della Polizia che, secondo quanto riferisce la stampa locale, al

momento dell’incidente era impegnata in un servizio urgente.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e il giovane è

stato subito trasferito all’ospedale universitario di Son

Espases, dove è deceduto in seguito alle gravissime ferite

riportate nell’impatto. Feriti i due amici che erano con lui.

La notizia della scomparsa del 35enne ha sconvolto la

comunità di Luras, paese natio della madre del ragazzo. “Quello

di oggi è stato un risveglio molto triste – dice all’ANSA il

sindaco Mauro Azzena – ho sentito alcuni familiari di Mario per

porgere loro le condoglianze di tutti noi, è una grande tragedia

che ci ha colpiti profondamente”. (ANSA).



