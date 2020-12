Investito da un furgone, muore 12enne a Reggio Emilia

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 04 DIC – Un 12enne è morto dopo

essere stato investito a Reggio Emilia da un furgone.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 nella frazione di

Cella, sulla via Emilia verso Parma. Il ragazzino stava

camminando a piedi lungo la strada quando all’improvviso – per

cause ancora al vaglio della polizia municipale – è stato

travolto da un Fiat Ducato guidato da un 35enne. Sul posto si

sono precipitati un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato

i primi soccorsi per poi trasportarlo d’urgenza in gravissime

condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove

è morto poche ore dopo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte