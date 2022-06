Investito e ucciso mentre era sul marciapiede a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 05 GIU – Un uomo di 53 anni è morto, nel

pomeriggio, a Bologna, dopo essere stato travolto da un’auto

mentre si trovava sul marciapiede.

È successo alle 13.30 in via della Pietra, nel quartiere

periferico di Borgo Panigale. L’uomo era sul marciapiede che

parlava con un amico quando un’auto, forse per la velocità

eccessiva, prima ha colpito altre due macchine, i cui conducenti

non hanno riportato particolari ferite, poi è finita sul

marciapiede dove ha investito l’uomo. Immediatamente soccorso, è

stato portato all’ospedale Maggiore dove è morto poco l’arrivo

al pronto soccorso. La dinamica è al vaglio dei vigili urbani.

(ANSA).



