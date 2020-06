Investito sulle strisce da un’auto a Roma, muore un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è morto investito da un’auto nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Infernetto. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale e il 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare il ragazzino, ma non c’è stato nulla da fare. Al volante un giovane di 22 anni, che si è fermato e, rimasto sotto shock, é stato trasportato al Grassi per essere sottoposto agli esami di rito. Il giovane è stato arrestato. Secondo quanto si è appreso, è risultato positivo all’esame tossicologico.

Dai rilievi della polizia locale è emerso che il 15enne stava attraversando sulle strisce pedonali. “L’auto è arrivata come un missile” hanno raccontato alcuni testimoni. Il ragazzo, che era uscito con un gruppo di compagni per festeggiare la fine della scuola, ha attraversato la strada con due amici. Avrebbero percorso il primo tratto di strada poi i due amici vedendo l’auto arrivare sono riusciti a indietreggiare mentre lui è stato centrato.

