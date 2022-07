“Invidia, frustrazione e paura: vi spiego perché Conte sta andando a fondo”

Condividi l'articolo

Scelte politiche sbagliate, continue piroette, ambiguità, strategia della melina e camaleontismo: sono queste le principali motivazioni che stanno portando Giuseppe Conte al crollo politico, verso una strada di declino irreversibile. Non solo: a tutto ciò si aggiunge una componente umana, di rivalsa, dopo essere stato sostituito a Palazzo Chigi da Mario Draghi. Ecco perché Matteo Renzi ritiene che dietro il fallimento dell’avvocato ci sono “ molteplici ragioni “.

Renzi sferza Conte

Il leader di Italia Viva ha fatto notare che il presidente del Movimento 5 Stelle non sta tanto andando fino in fondo nella crisi di governo, ma “ sta più banalmente andando a fondo “. E in questa fase di declino sta trascinando “ i pochi che gli sono rimasti vicini “. In effetti il gruppo grillino è una polveriera: gli animi sono alle stelle e si ipotizza una nuova scissione dopo quella innescata da Luigi Di Maio.

Renzi, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha puntato il dito contro Conte e lo ha accusato di farsi guidare da sentimenti come “ invidia, frustrazione, miopia politica, cinismo, paura “. Un mix che sta guidando il M5S verso un’ulteriore disgregazione dopo la nascita di Insieme per il futuro.

Ma c’è anche il fattore pratico: la politica è da intendersi come “ un’arte nella quale non ci si improvvisa “. E dunque “ se non sei capace, non sei capace “. Conte è stato premier per ben due volte consecutive, prima nel governo gialloverde e poi in quello giallorosso, senza però aver dimostrato abilità politica. E pensare che stava tentando anche la terza esperienza a inizio 2021.

“ Puoi vincere un biglietto alla lotteria e fare il premier come accaduto a Conte. Ma poi la realtà ti presenta il conto e se non hai visione politica prima o poi la gente se ne accorge “, è la stoccata di Renzi. Proprio la mancanza di visione politica era uno dei requisiti mancanti denunciati da Beppe Grillo, oltre le capacità manageriali, l’esperienza di organizzazioni e la capacità di innovazione. E il tempo gli ha dato ragione.

L’ipotesi Draghi bis

Il non voto dei 5 Stelle alla fiducia al decreto Aiuti al Senato ha spinto il presidente Mario Draghi alle dimissioni, anche se sono state congelate dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Fino a mercoledì si cercherà di evitare la rottura definitiva che, visti gli intricati nodi, potrebbe portare alle elezioni anticipate. Si continua a lavorare a un Draghi bis, con il premier che apre uno spiraglio e attende una mossa vera dei partiti.

Come riferito da Massimiliano Scafi su ilGiornale in edicola oggi, Draghi potrebbe ripensarci e restare a Palazzo Chigi se ci fosse un impegno pubblico in Aula da parte delle formazioni politiche. Ma è necessario riformare il patto di fiducia che si è rotto. “ Ma se lui non se la sente si vada subito al voto. Basta con questa sceneggiata, indecorosa. O Draghi bis o voto “, ha scandito Renzi scagliandosi contro i grillini.

Il leader di Italia Viva ha chiesto al presidente del Consiglio di presentarsi mercoledì in Aula con un “ elenco prendere o lasciare “, una sorta di programma blindato come condizione indispensabile per proseguire fino al 2023. Il che metterebbe all’angolo il Movimento: “ Voglio vedere chi si assume la responsabilità di sfasciare tutto “. Ma chissà cosa sarà in grado di inventarsi Conte nelle prossime ore.

