Inzaghi: ‘Carattere con Borussia per cancellare la Samp’

“Arriviamo dalla più brutta prestazione degli ultimi anni, domani dovremo fare una gara diversa perché la mia squadra ha sempre dimostrato grande determinazione e aggressività, tutte componenti che la mia squadra ha sempre avuto ma che con la Sampdoria non abbiamo messo in campo”. Lo dice l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla conferenza stampa di vigilia dell’esordio in Champions League in programma domani sera all’Olimpico contro il Borussia Dortmund. Dopo 13 anni di assenza, i biancocelesti tornano nell’Europa che conta, anche se con il pubblico ridotto al minimo per via del Covid: “Il nostro esordio in Champions lo avremmo voluto fare davanti ai nostro tifosi perché sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro”, ha aggiunto Inzaghi.

—

