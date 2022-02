Inzaghi ‘derby dominato, fa male perdere così’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 05 FEB – “Ho visto un derby dominato in

lungo e largo, col solo difetto di non aver segnato il secondo

gol: perdere cosi’ fa male, e’ una lezione dura e brucia”. E’ la

considerazione si Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo aver

subito la rimonta del Milan. “I miei giocatori si sono

innervositi sull’1-1 perche’ c’era un fallo evidente su Sanchez

– ha detto a Dazn – Ma lì noi dovevamo essere gia’ bravi ad

essere sul 2 o 3-0. Se la giochi 10 volte, una partita cosi’ la

perdi una volta sola…”. L’errore dell’Inter, ha concluso

Inzaghi, “e’ stato non aver chiuso la partita, e non aver

continuato a fare il gioco dopo 70′”. (ANSA).



