Inzaghi, fa onore che Lazio ci abbia sempre creduto

(ANSA) – TORINO, 01 NOV – Simone Inzaghi è orgoglioso della

scossa della Lazio, che ha acciuffato al 98′ una vittoria quasi

incredibile contro il Torino. “Fa onore averci sempre creduto,

anche dopo aver preso il terzo gol in modo strano. A fine

partita non potevo non esultare con loro, dopo una settimana

come questa dovevo farlo per forza”, dice il tecnico dei

biancocelesti.

Sul fronte granata Giampaolo è sotto choc. “E’ una follia

perdere una partita del genere, ci vorrebbe un esorcista. Non è

una questione tecnico o tattica, abbiamo fatto bene ma queste

sono sconfitte che ti ammazzano – ha aggiunto l’allenatore ai

microfoni di Sky Sport dopo il quarto ko in cinque giornate – e

non dirò nulla alla squadra fino a mercoledì: mi auguro che

siano avvelenati e vogliano spaccare il mondo, ora io devo

smaltire questa che è tosta”.

E’ stata l’ennesima rimonta subita dal Torino, che resta

ultimo in classifica con un solo punto, quello preso a Reggio

Emilia contro il Sassuolo, anche quella volta dopo essere stato

on vantaggio: “Da gennaio in avanti i agazzi avranno vinto tre

partite, – osserva Giampaolo – l’autostima va costruita un pezzo

alla volta ma non possiamo perdere punti in questo modo”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte