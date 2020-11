Inzaghi, Lazio presuntuosa, io sono il primo colpevole’

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Una brutta sconfitta, siamo stati

presuntuosi e poco umili”. È la dura analisi di Simone Inzaghi,

al termine del match all’Olimpico in cui la sua Lazio ha perso

per 3-1 contro l’Udinese.

“Sapevamo che l’Udinese avrebbe fatto questa partita, siamo

tutti responsabili, io in primis che sono l’allenatore – ha

proseguito Inzaghi -. Fortunatamente tra tre giorni torniamo in

campo e guardiamo avanti per metterci alle spalle questo ko”.

Ora la testa alla Champions contro il Borussia Dortmund

mercoledì: “Avremo gara difficilissima – ammette il tecnico

biancoceleste – ci manca ancora qualche punto per centrare la

matematica qualificazione”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte