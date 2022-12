Inzaghi, Napoli straordinario ma questo campionato è particolare

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 DIC – “Sappiamo che il Napoli finora ha

fatto qualcosa di straordinario, amplificando gli errori

commessi dall’Inter e dalle altre. Ora il distacco si è

ampliato, ma tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare un qualcosa

in più per migliorarci”. Così il tecnico dei nerazzurri, Simone

Inzaghi, parla della capolista di serie A che affronterà alla

ripresa del campionato, il 4 gennaio. In un’intervista per lo

speciale ‘I re del calcio’ in onda il 29 dicembre su Italia 1,

di cui è stata diffusa un’anticipazione, Inzaghi ha anche

confermato di credere ancora “assolutamente” nella possibilità

di scudetto, visto “un campionato che è una novità per tutti,

con questa pausa lunghissima”. (ANSA).



