“Io resto”. Rimini ha cura di sé | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

L’occasione sarà la proiezione di questa sera, al cinema Fulgori, film-documentario “IO RESTO” di Michele Aiello. La proiezione sarà preceduta da un breve confronto, alle ore 20:00 (che verrà trasmesso in streaming sui canali social del Comune, diretta che non comprenderà la proiezione del documentario) al quale parteciperanno i presidenti dell’Ordine dei medici e dell’Ordine delle professioni infermieristiche, l’amministrazione comunale, l’Ausl Romagna e alcuni sanitari impegnati nella lotta alla pandemia. La partecipazione in sala, per motivi di sicurezza, è riservata al personale sanitario e agli iscritti agli Ordini con prenotazione obbligatoria sui siti istituzionali. Per accedere alla sala sarà necessario il possesso del green pass.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte