Condividi l'articolo









Nel giorno del suo 85esimo compleanno, Silvio Berlusconi ha ricevuto l’affetto di tantissime persone che gli hanno riconosciuto stima e onori in un compleanno così speciale. Dagli esponenti Azzurri alla sua compagna, sono state numerose le testimonianze d’affetto per il leader di Forza Italia, che ha voluto ringraziare tutti con un post molto particolare pubblicato su Facebook. “ Grazie a tutti per gli auguri! Per il mio compleanno ho pensato di farvi un regalo. Eccolo “, ha scritto il Cavaliere.

“ Io sono Forza Italia “

Ai social, Berlusconi ha affidato un lungo documento dal titolo “Io sono Forza Italia”. L’introduzione è una lettera in cui l’ex premier ricorda la discesa in campo nel ’94 e rivendica le tappe fondamentali della sua leadership e del partito azzurro. “ I nostri valori stanno nei quattro aggettivi di cui parlavo al principio: liberali, cattolici, europeisti, garantisti “, scrive Berlusconi, ricordando i quattro pilastri che da sempre guidano la sua marcia politica. Successivamente, il Cavaliere ha inserito quattro scritti pubblicati su il Giornale nelle scorse settimane dove, come riporta lui stesso nell’introduzione, ha “ spiegato cosa significano per noi queste quattro parole che ci identificano e come fra loro vi sia un’intima, profonda coerenza “.

Il documento si completa con la Carta dei valori di Forza Italia e l’ultimo programma elettorale del partito alle elezioni politiche. Nell’ultima pagina del documento si legge: “ Spero di aver dato una descrizione completa e approfondita di cos’è Forza Italia. Il nostro intendimento è quello di farla conoscere meglio agli italiani per poter avere un voto finalmente consapevole per rendere l’Italia più moderna, più prospera, più giusta e anche più bella “.

Gli scritti pubblicati da il Giornale

Tra agosto e settembre il presidente Berlusconi ha affidato a il Giornale quattro riflessioni in cui ha analizzato i capisaldi di un progetto liberale che non ha mai avuto eguali nel panorama politico italiano e internazionale. Questi gli scritti pubblicati da il Giornale e inseriti nel documento “Io sono Forza Italia”.

“ Vi ringrazio per la sorpresa “

Sono tantissimi gli auguri arrivati da Silvio Berlusconi in questo giorno particolare. “ Oggi ho ricevuto più di 200 telefonate di auguri e questo mi ha fatto piacere, perché vuol dire che siamo ancora importanti dentro alla politica italiana “, ha detto il leader degli azzurri intervenendo telefonicamente da Arcore alla manifestazione di Forza Italia in corso a Roma.

Il Cavaliere ha aggiunto: “ Grazie, grazie mille, è una bellissima sorpresa. Non capita spesso di ricevere gli auguri di buon compleanno direttamente da una piazza e da così tante persone insieme “. Un intervento breve ma sentito quello del leader di Forza Italia, che ha concluso con una battuta: “ Vi saluto tutti con un grande abbraccio. Lasciatemi concludere come sono abituato io: Forza Roma!, Forza Lazio! E Forza Italia! “.

Silvio Berlusconi è intervenuto in occasione dell’evento elettorale organizzato a Roma per sostenere il candidato Enrico Michetti, invitando i romani alle urne per il prossimo 3 e 4 ottobre: “ Tra qualche giorno si vota e si vota anche nella vostra Roma che merita un destino e un futuro diversi da quello degli ultimi 5 anni. Abbiamo candidato soltanto persone che vengono dal mondo delle professioni e del lavoro, che hanno dimostrato di valere e di saperci fare. Agli amici romani dico: votate per noi, votate per FI perché abbiamo presentato i migliori candidati che potranno davvero cambiare Roma nei prossimi 5 anni “. A pochi giorni dal voto, il leader di Forza Italia si è speso personalmente per portare al voto i romani e tirare la volata ai candidati di centrodestra e di Forza Italia.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte