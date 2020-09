“Io ti maledico”, poi lo strattone: chi è la ragazza che ha aggredito Salvini

Si avvicina e lo strattona. Poi gli urla “ Io ti maledico ” e gli strappa la catenina con il rosario che porta al collo, riuscendo anche a laceragli un lembo della camicia e abbassargli la mascherina. Così ha agito la ragazza che oggi ha aggredito il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una tappa del tour elettorale a Pontassieve, in provincia di Firenze.

Ma ecco chi è la donna che si è scagliata contro il Capitano, lasciandogli la catenina distrutta e la camicia lacerata. Le forze dell’ordine, secondo quanto riporta Italpress, hanno identificato la giovane, riconoscendola come A.F.B, una trentenne originaria del Congo, immigrata regolare in Italia. Altri accertamenti sono in corso da parte della questura, che ha parlato della ragazza come di una persona “in evidente stato di alterazione psico-fisica “. Da quanto emerso fino ad ora, sembra che la giovane congolese sia impegnata nel servizio civile per il Comune di Pontassieve, nel progetto La scuola, l’ambiente e la comunicazione istituzionale. Il Corriere della Sera parla della giovane identificata come di una raazza “ ben inserita, laureata e incensurata, che partecipa spesso alle iniziative del comitato Bianco e Nero che si occupa di progetti di solidarietà verso l’Africa “. Semba che la donna sia ben conosciuta in paese. La ragazza era tra il pubblico radunatosi per accogliere Salvini ed è stata subito allontanata dalla scorta, dalla digos e dai carabinieri presenti: ora rischia una denuncia per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. Per la definizione dei reati, è in corso anche la visione dei filmati che hanno ripreso il momento dell’aggressione.