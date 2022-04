Iole Mancini partigiana, ricordo tutto ma non vorrei

Condividi l'articolo

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 24 APR – IOLE MANCINI-CONCETTO VECCHIO, UN

AMORE PARTIGIANO (FELTRINELLI, PP 224

EURO 18). Partigiana a vent’anni e per sempre, Iole Mancini,

ultima sopravvissuta alla prigione di via Tasso – simbolo

dell’occupazione nazista a Roma, dove operava le sue torture

Erich Priebke – si racconta a 102 anni a Concetto Vecchio in ‘Un

amore partigiano’. Il libro esce per Feltrinelli per la Festa

della Liberazione del 25 aprile. “Ricordo tutto, ma preferirei

aver dimenticato. È così doloroso” confessa la Mancini a

Vecchio, giornalista politico di Repubblica e scrittore.

“Ero convinto di scrivere la storia di una partigiana e

alla fine ho scritto la storia di una donna molto forte e

intelligente, ancora magnificamente sul pezzo a dispetto

dell’età, molto aperta, anche verso i propri guai. Ho capito che

questa parte era altrettanto importante” dice all’ANSA Concetto

Vecchio.

A 17 anni Iole conosce sulla spiaggia di Anzio Ernesto Borghesi

che diventerà suo marito. Quando scoppia la guerra lui è di leva

a Firenze e le manda cartoline illustrate dell’esercito

italiano, in una c’è scritto ‘Ernesto ti ama’. “Dall’alto dei

suoi 102 anni, dalle cose incredibili che ha vissuto Iole viene

fuori una grande saggezza su come bisogna guardare alle vicende

della vita. La resistenza che lei ha fatto non è stata soltanto

contro i nazifascisti, ma anche nella sua capacità di fare i

conti con i guai che ci capitano. Di sapere che la vita va

accettata per come viene e infatti l’amore partigiano è doppio

nel senso che è un amore tra due partigiani ma è partigiano per

come lei intende l’amore” spiega il giornalista, autore tra

l’altro con Feltrinelli del libro Giorgiana Masi (2017).

“Il 10 giugno 1940, dal balcone di piazza Venezia Benito

Mussolini annunciò l’entrata in guerra. Ricordo che si diceva

che sarebbe durata poco, che avremmo vinto in fretta” ricorda la

Mancini. Poi l’8 settembre del 1943 i tedeschi occupano Roma, le

cose cambiano e la Mancini e Borghesi entrano nella Resistenza,

sono partigiani nei Gap. “Ci sono un sacco di cose che tornano

oggi, l’invasione, la resistenza, l’attesa dei nostri, degli

alleati che non arrivano mai, la fame, il perdersi. Le guerre

sono poi alla fine sempre tutte uguali” dice Concetto Vecchio

che ha chiuso il libro 2 mesi prima che scoppiasse la guerra in

Ucraina.

Il 7 aprile 1944, dopo il fallimento di un attentato a

Vittorio Mussolini, il secondogenito del Duce, Borghesi viene

arrestato e portato a Regina Coeli, ma poi riesce a fuggire. La

Mancini viene imprigionata a Via Tasso, cella 22, e interrogata

a più riprese da Priebke, ma non tradisce il suo amore

partigiano. “Dov’è Ernesto?” le chiedeva senza sosta, puntandole

la luce di una lampada negli occhi, il boia delle Fosse

Ardeatine. “Priebke ogni tanto mi dava uno spintone. Era

metodico, duro, ottuso nel suo interrogare” racconta la Mancini.

Vecchio ci fa sentire la Iole di oggi, entrare nell’anima della

partigiana alta 1,74, arrivata a pesare 50 chili durante

l’occupazione, della sarta che Valentino omaggiò definendola “la

principessa delle sottogonne” e della donna che ha vissuto tutto

fino in fondo e ora custodisce numeri e ricordi in un’agendina

vintage che ogni tanto consulta. Una storia di battaglie e

resistenze anche nella vita privata, con una suocera ostile, il

marito Ernesto che si lascia corteggiare da altre donne e dopo

essere sopravvissuto muore a 49 anni di infarto. Un anno dopo

Iole conosce, nel 1967, un pittore di origine bulgara, Ilia

Peikov con il quale vive un nuovo e diverso amore, ma anche lui

muore d’infarto nel 1988, il 7 aprile, lo stesso giorno in cui

era stato arrestato Ernesto.

“E’ anche un libro sul destino che a volte ti salva e a

volte no. E’ la sorte che decide per noi” afferma Concetto

Vecchio che presenterà il libro con Iole Mancini il 29 aprile

alle 17.00 alla Casa della Memoria e della Storia, a Roma.

(ANSA).



