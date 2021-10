iosonoqui, cuoco francese in amore a Seul

Condividi l'articolo









#IOSONOQUI, la nuova commedia di Eric Lartigau, in sala dal 14 ottobre con Office Ubu, mescola un po’ di tutto: lo stazionamento coatto in un terminal, l’incontro con le culture asiatiche, il palcoscenico dei social e l’amore vero o presunto da messaggistica telefonica. Partiamo dall’inizio. Il protagonista è Stéphane, chef di successo sessantenne (interpretato dall’attore-regista Alain Chabat) che conduce una vita tranquilla nel suo ristorante nei Paesi Baschi. Un giorno conosce, grazie a Instagram, una donna coreana con cui condivide la passione per l’arte e la coltivazione dei ciliegi, una donna che riesce a riaccendere un po’ di fuoco nella sua anima spenta da tempo. Tanta è la passione di Stéphane per questa coreana di nome Soo (Doona Bae, nota per le sue interpretazioni nei film di Bong Joon-ho, Hirokazu Kore-eda e Park Chan-wook) che decide di intraprendere un lungo viaggio verso Seul. Arrivato all’aeroporto, Soo non si presenta ad accoglierlo e Stéphane, sperando che arrivi prima o poi, resta al terminal ad oltranza. La sua permanenza lo rende amico del personale dell’aeroporto, ma ancora di più famoso sui social dove la sua storia di ‘french lover’ fa sì che sia seguito da centinaia di migliaia di follower. L’eco arriva sia in Francia che alla stessa Soo che alla fine decide di incontrarlo per dire le sue ragioni. Ma in #IOSONOQUI a prevalere più che la storia d’amore è il racconto di un uomo che si trova disponibile a confrontarsi con sé stesso e con una cultura ‘altra’ che lo mette ancora più in discussione. “Stéphane – spiega il regista – ha investito molto nel suo ristorante e non è stato abbastanza attento a ciò che stava accadendo intorno a lui. È qualcuno che cerca il contatto con gli altri e che ama fare del bene agli altri, in particolare attraverso il cibo. Sembra equilibrato, tutto sembra fluire naturalmente nella sua esistenza. Quello che gli manca – continua Eric Lartigau – è la consapevolezza di sé stesso. Era questo che m’interessava: si mette improvvisamente a caccia di un’allegoria incontrata su Instagram. Questa fantasia è un fattore scatenante. Ci renderemo presto conto che il suo obiettivo finale non era quello di incontrare Soo. Sono convinto che lo sappia inconsciamente: quello che Stéphane sta cercando è sé stesso!”. Una curiosità. Nel film più volte si parla di nunchi (noonchi), termine coreano e anche filosofia di vita, che potrebbe essere tradotto con intelligenza emotiva, empatia. Nunchi è una parola che può essere usata quando entriamo in conflitto con il partner o un genitore. L’importante è entrare in contatto con il prossimo abbandonando ogni pregiudizio e ascoltare gli altri con la giusta attenzione.

