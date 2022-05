‘Ipercorpo’, a Forlì Festival internazionale Arti dal vivo

Condividi l'articolo

(ANSA) – FORLI, 07 MAG – ‘Ipercorpo’, Festival internazionale

delle Arti dal Vivo, torna alla sua tradizionale collocazione

primaverile a Forlì con un denso programma sull’arte

performativa e visiva italiana e internazionale strutturato su

due weekend: dal 26 al 29 maggio e dal 2 al 5 giugno. Il tema di

questa edizione, la diciottesima, è ‘Trattare l’aria’, un invito “ad agire sull’immateriale, l’invisibile, l’incorporeo, per dare

una forma nuova allo spazio”. Proprio lo spazio e il suo

utilizzo in chiave linguistica sono da sempre tra gli elementi

centrali del festival. Oltre ad ExAtr (il deposito torna

fruibile dopo i lavori di consolidamento) in questa edizione

saranno coinvolti altri luoghi cittadini: l’Arena Forlivese, il

Foro Boario, l’area “I Portici” e la Piazzetta delle Operaie.

Giocherà un ruolo speciale anche l’ospitalità che Masque teatro,

attraverso l’utilizzo del Teatro Félix Guattari, offrirà al

festival inaugurando una collaborazione fra Ipercorpo e

Crisalide Festival.

“Decidere di portare azioni sceniche in città, anche grazie

al prezioso aiuto di Spazi Indecisi, associazione culturale

attiva nell’ambito della rigenerazione urbana a Forlì – dice

Claudio Angelini, direttore artistico di Ipercorpo – non vuole

essere uno stratagemma per imbattersi in un nuovo (e

inconsapevole) pubblico, ma significa mettere sui luoghi un

diverso accento, inedite visioni e possibilità percettive che

continuino a farci sentire cittadini e non solo consumatori”. In

programma teatro e danza, circo contemporaneo, musica, arte

visiva, oltre ad una masterclass internazionale che mette in

contatto gli artisti di domani con manager culturali e docenti

internazionali per indicare loro le strategie per aprirsi al

mercato internazionale. Ad inaugurare il festival sarà la prima

visione di ‘Re-Flow’, un lavoro della danzatrice, coreografa e

videoartist greca Chrysanthi Badeka. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte