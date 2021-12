Condividi l'articolo

E’ una ipotesi concreta il rinvio della Supercoppa. Juventus e Inter stanno valutando di chiedere il rinvio della partita in programma il 12 gennaio, secondo quanto emerge da ambienti dei due club, in contatto per decidere il da farsi in seguito alle nuove misure per il contenimento della pandemia che riducono la capienza degli stadi. La decisione della Lega, in caso di richiesta di rinvio, non verrĂ comunque presa prima della prossima settimana.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte