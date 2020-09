Ipotesi stato emergenza fino 31 gennaio

(ANSA) – ROMA, 1 OTT – Il Governo starebbe valutando

l’ipotesi di una proroga dello stato d’emergenza per il Covid-19

fino al 31 gennaio.

La proroga al momento scade il 15 ottobre, ma il perdurare

dell’emergenza ha suggerito agli esperti del Cts di allungare i

tempi dello stato d’emergenza.

Nel Cdm di ieri si è parlato anche di come sensibilizzare gli

italiani su Immuni. Bonafede ha lanciato l’idea di una maratona

tv per invitare gli italiani a scaricare l’applicazione.



