Ippica: Charmant De Zack vince 94/a edizione del Derby

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Un Ippodromo Capannelle festante e

ricolmo di entusiasmo ha fatto da suggestivo teatro al Derby

Day, giornata dedicata al Derby Italiano di Trotto (€. 800.800 –

gruppo 1- per maschi interi e femmine indigeni di 3 anni – Metri

2100), giunto alla sua 94/a edizione, il Nastro Azzurro conteso

dai trottatori di 3 anni, che rappresenta da sempre la vetrina

più prestigiosa per i cavalli da trotto nostrani, ma anche alle

tradizionali Oaks del Trotto, la corsa che viene unanimemente

definita “Derby delle femmine” programmata sulla distanza breve

del miglio.

Ad imporsi è stato Charmant De Zack, capace di prevalere in un

combattuto arrivo su Capital Mail e il favorito Callmethebreeze.

Per Marco Smorgon, allenatore del figlio di Vivid Wise As, si

tratta della seconda vittoria nel Derby del Trotto a distanza di

30 anni esatti da quello siglato (anche da guidatore) con

Nevaio. Per Antonio Di Nardo (uno dei migliori catch-driver in

assoluto del trotto nazionale, ingaggiato per l’occasione dai

proprietari) è invece la prima gioia nel Nastro Azzurro,

meritatissima per un guidatore ormai stabilmente ai vertici

della categoria.

Dal gruppo delle dodici finaliste dell’edizione 2021 delle Oaks

del Trotto (€. 253.000 – gruppo 1 – per femmine indigene di 3

anni – Metri 1640) è sortita una vincitrice piuttosto inattesa

come Crystal Pan, offerta addirittura a 20, che ha regalato

l’ennesimo trionfo in un gran premio ad un driver di

straordinario talento come Enrico Bellei. (ANSA).



—

